Arrestati in Congo i responsabili della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arrestati in Congo i responsabili dell'agguato che poco meno di un anno fa costò la vita all'ambasciatore Luca Attanasio, di Limbiate, al carabinieri di scorta Vittorio Iacovacci e l'autista, Mustafa Milambo. La notizia viene riportata da più testate nazionali. Secondo la ricostruzione della polizia del Congo, la banda di assalitori voleva rapire l'ambasciatore italiano per

