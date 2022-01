Speed test presto nell’app DAZN | risarcimenti di 7 | 50 euro a settimana

(Di martedì 18 gennaio 2022) Un’importante novità sta per giungere sull’app di, che la maggior parte degli utenti utilizza per la visione di diversi contenuti., infatti, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, sarà aggiornata per lasciare spazio ad un vero e proprioal suo interno. Esso permetterà di valutare la qualità e la velocità di connessione. Tale novità si prospetta davvero utile perché, qualora dovessero verificarsi situazioni negative di visualizzazione (come successo più volte), si andrà a capire se la colpa è da assegnare all’utente, alla Rete oppure a, e successivamente andare a rimodulare il possibile rimborso dell’abbonamento. Se la qualità di connessione non assicura una buona visione, la responsabilità cadrà sulla società che vende l’abbonamento per potersi connettere ad Internet, ...

Ultime Notizie dalla rete : Speed test

L'indiscrezione del quotidiano Repubblica parla delle richieste dell'AGCOM nei confronti di Dazn, a seguito dei disservizi che si sono seguiti nei mesi scorsi. L'Autorità per le Comunicazioni starebbe per intervenire per tagliare la testa al toro e stabilire se di chi è la colpa se non si vedono le partite su DAZN.