Sette tifosi del Napoli ‘daspati’ per i match con Torino e Spezia (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSette Daspo sono stati emessi dal Questore di Napoli nei confronti di spettatori di incontri di calcio allo Stadio Maradona e di soggetti responsabili di vari reati. Divieto di accesso agli impianto sportivi per un anno nei confronti di due persone che – in occasione di Napoli-Torino del 17 ottobre 2021 e Napoli-Spezia del 22 dicembre 2021 – avevano scavalcato dal settore inferiore della curva B a quello superiore. Altri cinque provvedimenti , dai due ai tre anni, sono stati emessi nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, rapina, e porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDaspo sono stati emessi dal Questore dinei confronti di spettatori di incontri di calcio allo Stadio Maradona e di soggetti responsabili di vari reati. Divieto di accesso agli impianto sportivi per un anno nei confronti di due persone che – in occasione didel 17 ottobre 2021 edel 22 dicembre 2021 – avevano scavalcato dal settore inferiore della curva B a quello superiore. Altri cinque provvedimenti , dai due ai tre anni, sono stati emessi nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, rapina, e porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Sette tifosi del #Napoli 'daspati' per i match con Torino e Spezia ** - 19max85 : @cherudek @SpudFNVPN In pratica sono x noi tifosi normali 21 anni... Valgono sette come gli anni dei cani mannacc o cazz - Ftbnews24 : Esattamente sette anni fa - l’11 gennaio 2015 - Francesco Totti metteva a segno la sua ultima rete in un derby di R… - Ftbnews24 : Esattamente sette anni fa - l’11 gennaio 2015 - Francesco Totti metteva a segno la sua ultima rete in un derby di R… -