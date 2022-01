Senza Green pass e mascherine nei locali e sui bus: fioccano multe tra Roma, Anzio e Pomezia (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno eseguito un controllo all’interno di un pub della zona sAnzionando un dipendente, per 600 euro, sprovvisto di Green pass e il titolare, per 400 euro, per aver omesso il controllo del possesso della Certificazione Verde sul luogo di lavoro. A Tivoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022)– Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale divolti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. I Carabinieri del ComandoPiazza Venezia hanno eseguito un controllo all’interno di un pub della zona snando un dipendente, per 600 euro, sprovvisto die il titolare, per 400 euro, per aver omesso il controllo del possesso della Certificazione Verde sul luogo di lavoro. A Tivoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo ...

