Sanremo 2022 | Laura Pausini è tra i super ospiti | il trionfo di Amadeus

Leggi su dilei

(Di martedì 18 gennaio 2022)fa di nuovo centro.sarà tra glidell’edizionedi. La cantante sarà presente durante la seconda serata del Festival di, mercoledì 2 febbraio, in qualità diospite. L’annuncio lo ha dato proprio il direttore artistico del Festival,, nel corso dell’edizione del Tg1 del 18 gennaio. “Grazie Ama, ci sarò”, ha commentato in un video la. “Presenterò al Festival il mio nuovo singolo, Scatola, e il miosarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito”.con il nuovo singolo Arriva dunque la conferma della presenza di ...