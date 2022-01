Raoul Bova ritrova Giancarlo Magalli in Don Matteo 13, amici dal doppiaggio di Hercules (Di martedì 18 gennaio 2022) Ci sarà anche Giancarlo Magalli in Don Matteo 13. L‘annuncio era stato dato qualche tempo fa, con TV Sorrisi e Canzoni che lanciava lo scoop in vista della nuova stagione della longeva fiction Rai, che vedrà il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova. L’iconico conduttore de I Fatti Vostri vestirà i panni di un Vescovo per il nuovo sacerdote, Don Massimo. Magalli ha svelato che le riprese per lui sono cominciate lunedì, come ha scritto sul suo profilo Facebook: Inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don Matteo, in cui interpreterò il ruolo del Vescovo, amico e confidente del nuovo sacerdote che prenderà ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Ci sarà anchein Don13. L‘annuncio era stato dato qualche tempo fa, con TV Sorrisi e Canzoni che lanciava lo scoop in vista della nuova stagione della longeva fiction Rai, che vedrà il passaggio di testimone tra Terence Hill e. L’iconico conduttore de I Fatti Vostri vestirà i panni di un Vescovo per il nuovo sacerdote, Don Massimo.ha svelato che le riprese per lui sono cominciate lunedì, come ha scritto sul suo profilo Facebook: Inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don, in cui interpreterò il ruolo del Vescovo, amico e confidente del nuovo sacerdote che prenderà ...

