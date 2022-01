Quirinale, Berlusconi: «Non deluderò chi mi ha dato fiducia». Meloni: «FdI farà la sua parte» (Di martedì 18 gennaio 2022) Non ho deciso, ma sono molto ottimista. Non deluderò chi mi ha dato fiducia. Così Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, ha risposto ai diversi parlamentari di Forza Italia che per... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 gennaio 2022) Non ho deciso, ma sono molto ottimista. Nonchi mi ha. Così Silvio, a quanto si apprende, ha risposto ai diversi parlamentari di Forza Italia che per...

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il… - petergomezblog : Quirinale, l’appello di giuristi ed ex presidenti della Consulta: “La candidatura di Berlusconi è un’offesa alla di… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - Nonha_stata : Ma davvero Berlusconi ha già rinunciato al Quirinale? Io mi ero già preparata mille mila battute ?? - FabryWrath : RT @ChiodiDonatella: #FICO VUOLE FARE IL #CONTROLLORE SU #BERLUSCONIPRESIDENTE: PENSA ANCORA DI STARE SUL #BUS Giovanotto, che famo? I #vo… -