Presto anche Benessere Digitale avrà un suo widget (Di martedì 18 gennaio 2022) Google continua ad aggiungere uovi widget per i suoi servizi su Android e, l'ultimo che dovrebe arrivare Presto, è quello di Benessere Digitale L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 18 gennaio 2022) Google continua ad aggiungere uoviper i suoi servizi su Android e, l'ultimo che dovrebe arrivare, è quello diL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

gaiatortora : Ciao @DavidSassoli troppo presto anche per te???? - brughen : RT @Cambiacasacca: Brutto quando muori 5 minuti dopo il vaccino ma non c'è correlazione perché sei morto troppo presto, ma brutto anche qua… - TuttoAndroid : Presto anche Benessere Digitale avrà un suo widget - canevarius : @BaobabExp A causa dell'arrivo incontrollato di migliaia di migranti clandestini sulle nostre coste, è facile preve… - maxxxks : RT @Cambiacasacca: Brutto quando muori 5 minuti dopo il vaccino ma non c'è correlazione perché sei morto troppo presto, ma brutto anche qua… -