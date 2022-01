Pandemia, c’è ancora molto da fare (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono passati ormai due anni da quando è stata percepita dall’opinione pubblica l’esistenza di un virus, Sars-Cov-2, proveniente dalla Cina che attraverso una infezione per le vie aeree determinava in una piccola percentuale di casi una grave malattia, prevalentemente polmonare che poteva portare alla morte. Bergamo ne ha pagato tragicamente le conseguenze che potevano essere evitate se si fossero deliberati interventi tempestivi. Le bare sugli autocarri dell’esercito sono una visione che ha girato il mondo e che non sarà mai dimenticata. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono passati ormai due anni da quando è stata percepita dall’opinione pubblica l’esistenza di un virus, Sars-Cov-2, proveniente dalla Cina che attraverso una infezione per le vie aeree determinava in una piccola percentuale di casi una grave malattia, prevalentemente polmonare che poteva portare alla morte. Bergamo ne ha pagato tragicamente le conseguenze che potevano essere evitate se si fossero deliberati interventi tempestivi. Le bare sugli autocarri dell’esercito sono una visione che ha girato il mondo e che non sarà mai dimenticata.

