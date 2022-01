Niente negozi senza Green Pass, anche per le sigarette servirà il certificato base: oggi altra stretta anti No Vax (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA. Per i No Vax la consolazione è che potranno forse smettere di fumare, perché il Dpcm che dovrebbe già oggi essere firmato da Draghi, dal 1° febbraio chiuderà la porta di quasi tutti i negozi, tabaccai compresi, a chi è senza vaccino. L’ ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA. Per i No Vax la consolazione è che potranno forse smettere di fumare, perché il Dpcm che dovrebbe giàessere firmato da Draghi, dal 1° febbraio chiuderà la porta di quasi tutti i, tabaccai compresi, a chi èvaccino. L’ ... sul sito.

Advertising

messveneto : Niente negozi senza Green Pass, è il giorno del decreto: certificato anche per comprare le sigarette e controlli me… - AseroGiovanna : RT @04Carmen20: Niente negozi senza Green Pass, anche per le #sigarette servirà il certificato base. Mi confermate che anche il DISTRIBUTO… - ambiensicure : RT @Lory_Lucrezia: Ma hanno cambiato il “decretino” niente Gp x parrucchieri e servizi alla persona, negozi vari… solo centri commerciali n… - LifeJoining : RT @Lory_Lucrezia: Ma hanno cambiato il “decretino” niente Gp x parrucchieri e servizi alla persona, negozi vari… solo centri commerciali n… - franconemarisa : RT @LaStampa: Niente negozi senza Green Pass, anche per le sigarette servirà il certificato base: oggi altra stretta anti No Vax https://t.… -