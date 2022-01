Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | la bomba “Si ha timore a parlare della loro crisi …”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Da diversi giorni si parla di una presuntanel rapporto trae il marito. In realtà al momento si tratterebbe di semplici indiscrezioni e nulla di più in quanto i diretti interessati non avrebbero ancora confermato ma nemmeno smentito tali voci. Nelle ultime ore però a tornare sull’argomento è stato Alberto Dandolo, giornalista che si occupa proprio di gossip. Ma quali sono state nello specifico le sue parole? E soprattutto, cosa ci sarebbe di vero in tutta questa situazione? Facciamo un po’ di chiarezza.in? Quella traè una ...

Advertising

ParliamoDiNews : Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si sono lasciati? Una fonte vicina alla coppia conferma il gossip [ESCLUSIVO]… - SPYit_official : È crisi tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi? Ecco gli ultimi rumors #michellehunziker #tommasotrussardi… - ssonocomessono : RT @kerolarchive: alla conduzione torna Pippo Baudo con Michelle Hunziker. nelle Nuove Proposte vince e convince Fabrizio Moro con il brano… - FilippoCarmigna : Michelle Hunziker e Trussardi in crisi? 'In pochi ne parlano' - infoitcultura : Il caschetto biondo vaniglia liscio e glossy di Michelle Hunziker è il nostro sogno d'inverno -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Da diversi giorni si parla di una presunta crisi nel rapporto trae il marito Tomaso Trussardi . In realtà al momento si tratterebbe di semplici indiscrezioni e nulla di più in quanto i diretti interessati non avrebbero ancora confermato ma nemmeno ...Aurora Ramazzotti , la figlia die di Eros Ramazzotti, ha scelto Instagram per sfogarsi a proposito delle recenti indiscrezioni che sono state riportate da svariate testate giornalistiche italiane: la presentatrice ...Da diversi giorni si parla di una presunta crisi nel rapporto tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. In realtà al momento si tratterebbe di semplici indiscrezioni e nulla di più in quant ...Sono partite insieme per trascorrere qualche giorno sulla neve. Sciate e rifugi in alta quota, ma anche una cena altoatesina di sera. Insomma, Michelle e Serena Autieri sono sempre più complici. Cocai ...