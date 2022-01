LIVE Musetti-de Minaur 6-3 3-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: contro-break dell’azzurro nel secondo set (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio De Minaur: lo smash di rimbalzo dell’Australiano 40-40 Errore di De Minaur 30-40 Esce il rovescio di Musetti 15-40 Esce la palla corta di Musetti 15-30 Errore di Musetti 15-15 Esce il rovescio di Musetti 15-0 La volèe alta di Musetti 3-4 De Minaur perde una scarpa per difendersi dalla risposta di Musetti e poi mette in rete la palla corta. contro break dell’azzurro 15-40 Il servizio di De Minaur 0-40 Splendido passante di rovescio incrociato di Musetti! 0-30 Rovescio lungo di De Minaur al termine di uno scambio lungo 0-15 Il passante ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio De: lo smash di rimbalzo dell’o 40-40 Errore di De30-40 Esce il rovescio di15-40 Esce la palla corta di15-30 Errore di15-15 Esce il rovescio di15-0 La volèe alta di3-4 Deperde una scarpa per difendersi dalla risposta die poi mette in rete la palla corta.15-40 Il servizio di De0-40 Splendido passante di rovescio incrociato di! 0-30 Rovescio lungo di Deal termine di uno scambio lungo 0-15 Il passante ...

