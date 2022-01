Green pass e attività esenti da 1 febbraio: “Quasi pronta la lista” (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ “Quasi pronta” la lista delle attività e dei negozi in cui non sarà previsto il Green pass obbligatorio. E il Dpcm che la contiene “arriverà tra oggi e domani”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute, ai microfoni di ‘Radio anch’io’, su Radio 1. “E’ stata stilata una lista di dove non sarà richiesto” il certificato verde: “supermercato, farmacie o edicole”, ha elencato. “Tutto partirà dal primo febbraio. La lista verrà non solo resa nota ma sarà spiegata la bontà di quello che stiamo facendo, per convincere le persone ancora indecise” a vaccinarsi, ha sottolineato Sileri. Sileri ha ricordato, comunque, che è il vaccino a consentirci di vivere in sicurezza. “Vi sembra normale – infine si è chiesto – che dopo ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ “” ladellee dei negozi in cui non sarà previsto ilobbligatorio. E il Dpcm che la contiene “arriverà tra oggi e domani”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute, ai microfoni di ‘Radio anch’io’, su Radio 1. “E’ stata stilata unadi dove non sarà richiesto” il certificato verde: “supermercato, farmacie o edicole”, ha elencato. “Tutto partirà dal primo. Laverrà non solo resa nota ma sarà spiegata la bontà di quello che stiamo facendo, per convincere le persone ancora indecise” a vaccinarsi, ha sottolineato Sileri. Sileri ha ricordato, comunque, che è il vaccino a consentirci di vivere in sicurezza. “Vi sembra normale – infine si è chiesto – che dopo ...

