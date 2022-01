Calcio: Serie A. Giudice, sei giocatori squalificati per un turno (Di martedì 18 gennaio 2022) Una giornata di stop per Soumaoro, Carboni, Pavoletti, Cataldi, Ranieri e Maggiore MILANO - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato sei giocatori per un turno. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Una giornata di stop per Soumaoro, Carboni, Pavoletti, Cataldi, Ranieri e Maggiore MILANO - Ilsportivo della Lega diA, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato seiper un. ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - Gazzetta_it : Messias, Kalulu, Kessie e... Il Milan e quei finali di gara macchiati da torti arbitrali - Gazzetta_it : Effetto elastico in quota: la frenata dell’Inter adesso può lanciare il Milan - zdaeHeadz : RT @corrierebologna: Serie A, Bologna-Napoli 0-2: show di Lozano che affonda i rossoblù - spaziocalcio : #SerieA, i provvedimenti del #GiudiceSportivo dopo la ventiduesima giornata. Nessun margine per non omologare il ri… -