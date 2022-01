Australian Open 2022, gli italiani in campo il 19 gennaio: programma, orari, tv, streaming (Di martedì 18 gennaio 2022) Si avvicinano i primi match del secondo turno agli Australian Open 2022. Saranno ben quattro gli incontri degli azzurri che inizieranno alle ore 1:00 di domani, ovvero Martina Trevisan-Paula Badosa, Tereza Martincova-Camila Giorgi, Oscar Otte-Lorenzo Sonego e il doppio Fognini-Bolelli contro Matos-Meligeni. Più tardi, sempre presumibilmente nella notte, scenderanno invece in campo Matteo Berrettini (non prima delle ore 4.30 italiane), che affronterà lo statunitense Stafan Kozlov (n.169 del ranking), e Lucia Bronzetti, chiamata all’impresa per superare la spagnola Paula Badosa (n.6 al mondo). I match degli italiani saranno visibili in diretta live su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, NOW, e DAZN. OA Sport vi offrirà ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Si avvicinano i primi match del secondo turno agli. Saranno ben quattro gli incontri degli azzurri che inizieranno alle ore 1:00 di domani, ovvero Martina Trevisan-Paula Badosa, Tereza Martincova-Camila Giorgi, Oscar Otte-Lorenzo Sonego e il doppio Fognini-Bolelli contro Matos-Meligeni. Più tardi, sempre presumibilmente nella notte, scenderanno invece inMatteo Berrettini (non prima delle ore 4.30 italiane), che affronterà lo statunitense Stafan Kozlov (n.169 del ranking), e Lucia Bronzetti, chiamata all’impresa per superare la spagnola Paula Badosa (n.6 al mondo). I match deglisaranno visibili in diretta live su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in direttasu Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, NOW, e DAZN. OA Sport vi offrirà ...

