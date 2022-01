Al via riforma Accordi di Innovazione: 1mld per investimenti in R&S (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via alla riforma per gli Accordi di Innovazione: il Ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto, inviato poi alla Corte dei Conti per l’approvazione dei fondi previsti pari ad un miliardo, per gli investimenti in ricerca e sviluppo industriale. La riforma degli Accordi di Innovazione, prevista dal Fondo complementare al PNRR, prevede procedure semplificate per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati per realizzare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per la competitività tecnologica di imprese e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale, anche al fine di favorire l’Innovazione di specifici settori, salvaguardare ... Leggi su fmag (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via allaper glidi: il Ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto, inviato poi alla Corte dei Conti per l’approvazione dei fondi previsti pari ad un miliardo, per gliin ricerca e sviluppo industriale. Ladeglidi, prevista dal Fondo complementare al PNRR, prevede procedure semplificate per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati per realizzare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per la competitività tecnologica di imprese e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale, anche al fine di favorire l’di specifici settori, salvaguardare ...

