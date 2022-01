Troppi docenti assenti a Bogliasco, la preside scrive ai genitori: “Occupate voi le cattedre” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Dateci una mano e Occupate le cattedre fino a quando non rientreranno i titolari”. A lanciare questo appello ai genitori dei propri alunni è Enrica Montobbio, dirigente dell’istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e Sori, in Liguria. Di fronte ai numerosi docenti assenti in questi giorni a causa del Covid (positivi, contatti stretti, genitori di figli positivi) più malattie non Covid e alla difficoltà di trovare supplenti dalle graduatorie d’istituto e dall’elenco delle “messe a disposizione”, la numero uno della scuola ha deciso di arruolare mamme e papà che sono senza un’occupazione, che hanno i requisiti e che possono offrire (a pagamento) il loro tempo per tappare i buchi che si sono venuti a creare. L’sos è stato lanciato sul registro elettronico, lasciando i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Dateci una mano elefino a quando non rientreranno i titolari”. A lanciare questo appello aidei propri alunni è Enrica Montobbio, dirigente dell’istituto comprensivo di, Pieve e Sori, in Liguria. Di fronte ai numerosiin questi giorni a causa del Covid (positivi, contatti stretti,di figli positivi) più malattie non Covid e alla difficoltà di trovare supplenti dalle graduatorie d’istituto e dall’elenco delle “messe a disposizione”, la numero uno della scuola ha deciso di arruolare mamme e papà che sono senza un’occupazione, che hanno i requisiti e che possono offrire (a pagamento) il loro tempo per tappare i buchi che si sono venuti a creare. L’sos è stato lanciato sul registro elettronico, lasciando i ...

