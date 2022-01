La riforma della Rai e il modello Bbc cui puntare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le grandi piattaforme internazionali dell’audiovisivo guadagnano terreno sempre più velocemente, e l’elaborazione di risposte convincenti diventa sempre più urgente. La riforma Rai in discussione questi giorni deve rapidamente sfornare proposte capaci di trasformare il servizio pubblico da semplice azienda a motore capace di far crescere ed evolvere l’intero ecosistema audiovisivo. La Rai non naviga in acque tranquille: la concorrenza con i grandi player internazionali, con quelle piattaforme che possono investire miliardi di euro nei contenuti, è serrata; la corsa all’innovazione viaggia veloce e le modalità di fruizione del pubblico stanno cambiando rapidamente. Per restare al passo con i tempi e mantenere competitività, la TV pubblica deve ricollocarsi, evadere dallo status quo e lasciarsi alle spalle le logiche individualiste per proporsi invece come volano ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le grandi piattaforme internazionali dell’audiovisivo guadagnano terreno sempre più velocemente, e l’elaborazione di risposte convincenti diventa sempre più urgente. LaRai in discussione questi giorni deve rapidamente sfornare proposte capaci di trasformare il servizio pubblico da semplice azienda a motore capace di far crescere ed evolvere l’intero ecosistema audiovisivo. La Rai non naviga in acque tranquille: la concorrenza con i grandi player internazionali, con quelle piattaforme che possono investire miliardi di euro nei contenuti, è serrata; la corsa all’innovazione viaggia veloce e le modalità di fruizione del pubblico stanno cambiando rapidamente. Per restare al passo con i tempi e mantenere competitività, la TV pubblica deve ricollocarsi, evadere dallo status quo e lasciarsi alle spalle le logiche individualiste per proporsi invece come volano ...

Advertising

limesonline : ??/???? Buona domenica con la buona lettura della settimana. La riforma anti-federalista è l'inizio della transizione… - ilriformista : Aveva 59 anni. “Non è cambiato nulla. Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I pr… - marattin : Nel 2022 possiamo completare la riforma fiscale, consegnando agli italiani un fisco un po’ più leggero e un po’ più… - vito16315656 : OGGI 17/01/2022 CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI... DI FAR EMERGERE LA VERITÀ ' TACIUTA ' PER CO… - vito16315656 : @poliziadistato @Quirinale IN VIOLAZIONE ALLA LEGGE 121/81 ' SENZA IL DOVUTO VERBALE DI RIFORMA... POSTO ILLEGALMEN… -