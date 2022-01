La Francia chiude ai no - vax, per Djokovic niente Roland Garros. E non è l'unico Slam a rischio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Potrebbe non essere l'unica espulsione quella dall'Australia per Novak Djokovic . La decisione di non vaccinarsi, però, potrebbe costargli la partecipazione ad altri tornei , a partire dal Roland ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Potrebbe non essere l'unica espulsione quella dall'Australia per Novak. La decisione di non vaccinarsi, però, potrebbe costargli la partecipazione ad altri tornei , a partire dal...

