In Iran e Bahrein due tristi compleanni in carcere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Un compleanno tra i peggiori immaginabili. Con un cappio che gli fa macabramente compagnia dal 21 ottobre 2017, giorno della condanna all’impiccagione pronunciata da un giudiceiano. Il 14 gennaio Ahmadreza Djalali ha trascorso il suo cinquantesimo compleanno chiuso in una cella minuscola, infestata da insetti, lontano dalla moglie e dai due figli in Svezia. Ad aprile saranno passati cinque anni dal suo arresto e non è detto che ci arrivi: perché nel frattempo potrebbe essere stato scarcerato, certo, o perché purtroppo potrebbe essere arrivato il boia o le sue precarie condizioni di salute potrebbero averlo anticipato. Djalali, scienziato di originiiane ma residente in Svezia, per alcuni anni ricercatore anche presso l’Università del Piemonte Orientale, è stato arrestato nell’aprile 2016 mentre era inper motivi di ...