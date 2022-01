Il duro sfogo di Fedez su un’intervista mai uscita | “è stata un’imboscata”

Leggi su trashblog

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Diversi mesi faha deciso di rilasciare, in un teatro, alla rivista Esse Magazine e al suo fondatore Antonio Dikele. L’intervista però non è maiufficialmente e probabilmente non uscirà mai: secondoper volere di Dikele, secondo Dikele per volere di. Nonostante ciò, su piattaforme come YouTube e TikTok è possibile recuperare alcuni spezzoni dell’intervista, registrati in modo amatoriale dal pubblico che era in sala. Grazie a questi video si può notare la palese tensione tra i due protagonisti, inche termina bruscamente, dopo chechiede a Dikele come mai non ci siano state domande relative ad un “rapper con cui Dikele lavora”. Dikele, a tale affermazione, si alza dalla poltrona e risponde ...