Gigi D' Alessio sgancia una bomba su Alfonso Signorini | E' colpa tua!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Sfrenato cacciatore di scoop e scandali clamorosi, o una persona docile e sensibile con un forte senso delle proporzioni? Qual è la vera identità di, il padrone di casa del Grande Fratello che in questa edizione molto movimentata ha cambiato anche le sue regole decennali. Disi può dire tutto, ma questo non vuol dire che non sia un professionista instancabile. Esperto e amante del gossip, redattore storico di "Chi", attraverso il duro lavoro, è arrivato all'apice della sua carriera. E chi non lo conosce bene non dovrebbe lasciarsi andare a giudizi affrettati su di lui. Di recente, ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha parlato della sua vita privata, del grande dolore per la morte della madre e del rapporto che ha sviluppato negli anni con i VIP. In ...