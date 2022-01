Giga e minuti: ecco le offerte TIM per gennaio 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per il mese di gennaio che ormai è giunto al giro di boa TIM continua a offrire un ricco pacchetto di offerte. Vediamo le principali per il settore mobile Pacchetti succulenti per chi decide di passare a TIM o vuole un nuovo numero. Presenti anche offerte con chiamate e traffico sulla nuova rete 5G. TIM L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per il mese diche ormai è giunto al giro di boa TIM continua a offrire un ricco pacchetto di. Vediamo le principali per il settore mobile Pacchetti succulenti per chi decide di passare a TIM o vuole un nuovo numero. Presenti anchecon chiamate e traffico sulla nuova rete 5G. TIM L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitscienza : ho. Mobile lancia due nuove offerte mobile con 100 Giga, sms e minuti illimitati - mondomobileweb : ho. Mobile: in onda lo spot per minuti, SMS e 150 Giga a 8,99 euro al mese - mondomobileweb : ho. Mobile lancia due nuove offerte mobile con 100 Giga, sms e minuti illimitati - infoitscienza : Iliad, le offerte per gennaio 2022: tanti giga, minuti ed SMS per tutti - agemobile : Iliad Giga 120: ritorna l'offerta con minuti ed sms illimitati + 120 GB in 5G al mese a 9,99 euro -… -