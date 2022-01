Eriksson: «La Lazio di Sarri? mi aspettavo altro. Un allenatore deve far evolvere il proprio pensiero» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Messaggero intervista Sven Goran Eriksson. Che parla della Lazio, di Simone Inzaghi e soprattutto di Sarri. La prima domanda, appunto, è se guarda la Lazio «Devo dire la verità, la vedevo sempre quando c’era Simone…». Non la incuriosisce il successore Sarri? «Si, ne avevo sentito parlare tanto, ma ora mi aspettavo un altro gioco». In che senso? «Magari deve ancora carburare, ma ho grossi dubbi sul 4-3-3. Ti puoi permettere di andare avanti con un modulo, se hai i calciatori adatti e a disposizione. Alla fine si parla sempre di tattica, ma contano i giocatori e bisogna farli giocare nella loro posizione più congeniale. Magari puoi adattarli in un ruolo per una partita, ma non sempre. Nel calcio bisogna seguire la logica e non ha senso schierare un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Messaggero intervista Sven Goran. Che parla della, di Simone Inzaghi e soprattutto di. La prima domanda, appunto, è se guarda la«Devo dire la verità, la vedevo sempre quando c’era Simone…». Non la incuriosisce il successore? «Si, ne avevo sentito parlare tanto, ma ora miungioco». In che senso? «Magariancora carburare, ma ho grossi dubbi sul 4-3-3. Ti puoi permettere di andare avanti con un modulo, se hai i calciatori adatti e a disposizione. Alla fine si parla sempre di tattica, ma contano i giocatori e bisogna farli giocare nella loro posizione più congeniale. Magari puoi adattarli in un ruolo per una partita, ma non sempre. Nel calcio bisogna seguire la logica e non ha senso schierare un ...

