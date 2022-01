Controlli Termini-Colosseo | quattro arresti e tre denunce

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – Nel fine settimana, un servizio di controllo straordinario del territorio è stato messo in campo dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree dele della stazione ferroviaria “”. Le attività svolte avevano il preciso compito di prevenire eventuali fenomeni di illegalità o di degrado che potessero verificarsi, oltre che alla verifica del rispetto dell’attuale normativa anti-Covid19. Il bilancio è di 4 persone arrestate, altre 3 denunciate a piede libero. Elevate anche 15 sanzioni amministrative, per un totale di 25.620 euro. Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca ...