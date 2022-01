Cassazione decapitata | il Csm verso la conferma dei vertici

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) vala rideidella, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la nomina del primo presidente Pietro Curzio e della sua “vice” Margherita Cassano, la prima donna nella storia della magistratura a ricoprire il ruolo di presidente aggiunto della Suprema Corte. E’ questa la strada indicata al termine di una riunione fiume dalla Commissione per gli incarichi direttivi di Palazzo dei marescialli. Non si è trattato però di una decisione unanime: quattro i voti a favore a fronte di due astensioni. Mercoledì toccherà al plenum esprimersi sulla proposta della maggioranza, approvata a tamburo battente con l’evidente finalità di assicurare piena legittimazione a Curzio in vista della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario ...