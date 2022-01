Calciomercato, anche il Milan in corsa per il difensore seguito dal Napoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Milan inizia a pianificare il suo futuro. Tanti i giovani sul taccuino di Maldini, da Riqui Puig a Botman. Il nuovo nome per la difesa è quello del giovane Federico Gatti in forza al Frosinone. Milan, interesse per Gatti del FrosinoneSabato la squadra ciociara ha giocato contro il Pisa e sugli spalti era presente anche un osservatore rossonero per visionare da vicino proprio il centrale gialloblu classe 1998. Il calciatore è seguito anche dal Napoli. A riportarlo è Tuttosport. Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilinizia a pianificare il suo futuro. Tanti i giovani sul taccuino di Maldini, da Riqui Puig a Botman. Il nuovo nome per la difesa è quello del giovane Federico Gatti in forza al Frosinone., interesse per Gatti del FrosinoneSabato la squadra ciociara ha giocato contro il Pisa e sugli spalti era presenteun osservatore rossonero per visionare da vicino proprio il centrale gialloblu classe 1998. Il calciatore èdal. A riportarlo è Tuttosport.

