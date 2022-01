Alex Belli concorrente ad Avanti un altro pure di sera | Paolo Bonolis lo punzecchia | “Pervaso dall’ormone”

(Di lunedì 17 gennaio 2022)continua a essere protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip6, anche dopo la sua squalifica dalla Casa più spiata d’Italia. L’attore è tornato dalla moglie Delia Duran, dopo le discusse effusioni con Soleil Sorge, avvenute all’interno del reality show. Ma il rapporto coniugale vive ancora un periodo di crisi. Delia Duran ha deciso di prendersi una pausa dal marito, comunicandoglielo in diretta televisiva. In seguito, l’attrice ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Da ciò è scaturito un crollo emotivo per Soleil Sorge., invece, è stato ospite della prima puntata del 2022 diundinon ha perso occasione per stuzzicarlo sulla sua ...

Advertising

Elpasty77 : Adesso si inizia a capire che la regia del triangolo e targata Alex belli.. dentro la casa diceva a sole tu sei con… - PasqualeMarro : #PaoloBonolis difende la Bruganelli. Ad Alex Belli: “mi hai degenerato” - giorgiamehr : @sunmoons_ chissà se anche loro hanno provato la chimica artistica di alex belli - frareal_b : @framemedesima Perche' a Baru' piace Soleil .. lo ha pure detto ..ma ha capito che Soleil e' con la testa su Alex… - StraNotizie : Alex Belli risponde al segreto svelato da Delia Duran -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Da Aldo Montano, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e. Quest'ultimo, al centro delle polemiche 'rosa' per via del triangolo formato con la compagna Delia Duran e Soleil ...conquista tutto e partecipa pure ad Avanti un altro pure di sera , in onda ieri su Canale 5 in attesa del Grande Fratello Vip di oggi. Paolo Bonolis , quindi, non ha potuto fare altro che ...L'ingresso di Delia Duran all'interno della Casa del GfVip 6 è stata un po' una sorpresa per molti dei concorrenti. Diversi di loro hanno, ...Alex Belli è stato uno degli ospiti in gioco durante Avanti un altro pure di sera e sono stati inevitabili alcuni riferimenti al GF Vip ...