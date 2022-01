Una donna al Quirinale? Come quel cordless in camera di mia figlia (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tentativo, quello originario, è di ritrovare il cordless in camera di mia figlia. Nel labirinto ci entro così, per voglia di mettere ordine e invece mi ritrovo a cercare qualcosa che è probabile non troverò mai. Decido di fare Come le tre scimmiette e di proseguire nella ricerca dell’ago nel pagliaio ma l’occhio mi cade sul dorso di uno dei libri di testo della mia sedicenne di riferimento. L’autrice è la grecista Eva Cantarella. L’ho conosciuta qualche mese prima, tutte e due su uno stesso taxi per raggiungere un festival dei libri al quale eravamo entrambe presenti per motivi diversi, io tra il pubblico, lei sul palco a interpretare Circe e a scagliarsi contro Omero, “il primo grande maschilista della storia e dell’antichità” (sic): Penelope che aspetta senza batter ciglio un uomo che viene e va è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tentativo,lo originario, è di ritrovare ilindi mia. Nel labirinto ci entro così, per voglia di mettere ordine e invece mi ritrovo a cercare qualcosa che è probabile non troverò mai. Decido di farele tre scimmiette e di proseguire nella ricerca dell’ago nel pagliaio ma l’occhio mi cade sul dorso di uno dei libri di testo della mia sedicenne di riferimento. L’autrice è la grecista Eva Cantarella. L’ho conosciuta qualche mese prima, tutte e due su uno stesso taxi per raggiungere un festival dei libri al quale eravamo entrambe presenti per motivi diversi, io tra il pubblico, lei sul palco a interpretare Circe e a scagliarsi contro Omero, “il primo grande maschilista della storia e dell’antichità” (sic): Penelope che aspetta senza batter ciglio un uomo che viene e va è ...

