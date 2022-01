Testo Parentesi di Mara Sattei con Giorgia, prodotto da Tha Supreme (Di domenica 16 gennaio 2022) Esce Parentesi di Mara Sattei con Giorgia. Il brano è disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 14 gennaio ed è il primo estratto dall’album della cantante, disponibile nello stesso giorno. Parentesi di Mara Sattei con Giorgia vanta la produzione di Tha Supreme, fratello di Sara Mattei. Celebra l’unico di due voci particolari, che danno forma a generi musicali differenti. Da un lato c’è la sfumatura pop di Giorgia, dall’altro quella di Mara Sattei. Il mix che ne deriva si condensa in Parentesi, il singolo che dà il via alla vita artistica del disco di Mara Sattei. Mara Sattei ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Escedicon. Il brano è disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 14 gennaio ed è il primo estratto dall’album della cantante, disponibile nello stesso giorno.diconvanta la produzione di Tha, fratello di Sara Mattei. Celebra l’unico di due voci particolari, che danno forma a generi musicali differenti. Da un lato c’è la sfumatura pop di, dall’altro quella di. Il mix che ne deriva si condensa in, il singolo che dà il via alla vita artistica del disco di...

Advertising

poperinotv : @Fabbruccio1 - RecensiamoMusic : #MaraSattei e #Giorgia dividono una #Parentesi - Testo - bozzamauro1 : @jacopoformia A me interessa soltanto la prima, la parentesi nazionale non fa testo, si sa che è stato boicottato - launizzo : RT @AllMusicItalia: Venerdì esce il disco d'esordio di Mara Sattei. In contemporanea arriva in radio 'Parentesi', singolo in duetto con Gio… - soundsblogit : Parentesi, Mara Sattei feat. Giorgia: il nuovo singolo anticipa il disco “Universo (entrambi in uscita il 14 gennai… -