Sassuolo - Verona 2-4: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di domenica 16 gennaio 2022) L'Hellas ritrova il sorriso dopo l'amaro epilogo con la Salernitana, e soprattutto ritrova il miglior Antonin Barak. Un match, quello giocato alle 12.30 al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, aperto in mattinata con due novità... Leggi su europa.today (Di domenica 16 gennaio 2022) L'Hellas ritrova il sorriso dopo l'amaro epilogo con la Salernitana, e soprattutto ritrova il miglior Antonin Barak. Un match, quello giocato alle 12.30 al 'Mapei Stadium' contro il, aperto in mattinata con due novità...

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - SkySport : SASSUOLO-VERONA 2-4 Risultato finale ? ? #Caprari (37') ? #Barak (44’) ? #Scamacca (54') ? rig. #Barak (57’) ?… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Verona 0-2, rete di Barak A. (VER) - vivereitalia : Barak trascina il Verona, Sassuolo ko in casa 4-2 - LaNotifica : Barak trascina il Verona, Sassuolo ko in casa 4-2 -