Roma, in fuga contromano con lo scooter 'rubato': caos in Via di San Basilio (Di domenica 16 gennaio 2022) Hanno forzato il blocchetto di accensione di uno scooter di una compagnia di sharing per poi procedere contromano in Via di San Basilio. Notati dai Carabinieri della Stazione Roma Quirinale sono stati immediatamente bloccati prima che potessero causare qualche incidente. Contromano in Via di San Basilio a Roma: ecco cosa scoprono i Carabinieri A finire nei guai sono stati un cittadino marocchino di 28 anni e un cittadino algerino di 32 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e incensurati. I Carabinieri gli hanno trovato anche con dei pezzi di una bicicletta appena rubati. Non solo. Nel corso della perquisizione personale scattata nell'immediatezza, i due sono stati trovati in possesso anche di un coltello con lama di 8 cm, un martelletto frangivetro e un ...

