Peste suina, task force in Toscana. Cacciatori nei boschi a cerca di carcasse (Di domenica 16 gennaio 2022) Firenze, 16 gennaio 2022 - Cacciatori in azione, da oggi, nei boschi della provincia di Massa Carrara , alla ricerca di carcasse sospette di cinghiali . La Toscana intensifica la guerra alla Peste ... Leggi su lanazione (Di domenica 16 gennaio 2022) Firenze, 16 gennaio 2022 -in azione, da oggi, neidella provincia di Massa Carrara , alla ridisospette di cinghiali . Laintensifica la guerra alla...

Advertising

Corriere : Allarme peste suina, 114 comuni in Liguria e Piemonte in zona rossa - Adnkronos : #Pestesuina, nuovi casi in Piemonte e Liguria. #ultimora - fattoquotidiano : Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi, pesca… - MangimiAlimenti : Peste suina è allarme in Italia, dal Governo task-force e ristori - dayflyer : RT @luc_sca: @fcastro72 in Sardegna la peste suina è presente da 25 anni, la carne di maiale si consuma normalmente, nessuno è mai stato i… -