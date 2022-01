Pagelle Sassuolo-Verona 2-4 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ledi2-4 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiduesima giornata di. Festival del gol al Mapei Stadium: apre le marcature Caparari, poi Barak per il raddoppio. Scamacca dimezza lo svantaggio nella ripresa, risponde ancora Barak stavolta su rigore, Defrel la riapre ancora e un Barak fuori controllo la chiude di nuovo. Di seguito iai protagonisti.(4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5.5, Chiriches 5 (35’st Ayhan sv), Ferrari 5.5, Rogerio 5.5; Frattesi 5.5 (35’st Harroui sv), Maxime Lopez 5; Muldur 5.5 (18’st Defrel 6.5), Raspadori 6, Kyriakopoulos 7; Scamacca 7. In panchina: Pegolo, Satalino, Mata, Aucelli, Netto, Abubakar, Paz, ...

Triplice fischio al Mapei Stadium, dove si è appena conclusa Sassuolo-Verona, gara valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A: tabellino e pagelle. Dopo la sconfitta con la Salernitana, i gialloblù vincono 4-2 contro i neroverdi di Dionisi. Al Mapei Stadium decidono la tripletta di Barak e il gol di Caprari