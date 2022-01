Maratona Maga Circe | Fiorello | “E’ confermata In contatto con le istituzioni”

(Di domenica 16 gennaio 2022) San Feliceo – L’organizzazione della, prevista il 6 febbraio, prosegue, monitorando costantemente la situazione. “Amici Runners, visto il periodo delicato, vogliamo mettervi al corrente degli ultimi sviluppi sulla gara – spiega il presidente di ‘In Corsa Libera’, Davide Fioriello – Ci stiamo muovendo e siamo costantemente insia con le amministrazioni comunali di Sabaudia e San Feliceo, sia con le autorità competenti ed abbiamo presentato agli organi preposti il piano di sicurezza che prevede il dettaglio delle azioni che si susseguiranno il giorno della gara, dall’arrivo alla ripartenza dei runners, con la messa in sicurezza degli atleti in primis e delle aree di svolgimento a garanzia del rispetto delle norme anti-Covid. La gara si attiene ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maratona Maga

Il Faro Online

Martelli: "Sicurezza e rispetto delle norme, grazie ai comitati organizzatori" L'organizzazione dellaCirce , prevista il 6 febbraio, prosegue, monitorando costantemente la situazione. "...A settembre abbiamo ospitato lo Sport City Day, questo weekend avremo la Spartan, a inizio 2020 si correranno laCirce e la Circeo Run; in tutto parliamo di almeno 9000 persone che, ...Ed ecco, quindi, le date e film che verranno trasmessi sulla rete giovane della Mediaset:. -giovedì 6 gennaio 'Harry Potter e la pietra filosofale'. Leggi anche Perché Uomini e Donne non va in onda me ...Torna in Harry Potter in tv, la maratona su Italia1 inizia il 6 gennaio con il primo film della saga: ecco tutta la programmazione ...