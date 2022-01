Dubbio in attacco per Spalletti | chi giocherà

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 gennaio 2022) Non ha molti ballottaggi in testa Lucianoin vista della sfida di Bologna del suo Napoli a causa delle diverse assenze. Ilprincipale riguarda l’, con uno tra Petagna e Mertens che dovrebbe riposare, visto lo sforzo extra contro la Fiorentina. (From L) Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne, Napoli’s Italian forward Andrea Petagna, Napoli’s Belgian forward Dries Mertens and Napoli’s German midfielder Diego Demme celebrate at the end of the UEFA Europa League Group C Football match between Napoli and Legia Warsaw on October 21, 2021 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)Secondo l’edizione odierna di Repubblica, è in vantaggio Andrea Petagna per una maglia da titolare, ma ilsarà sciolto dopo la seduta odierna ...