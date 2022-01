Advertising

angelomangiante : Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri.… - CdT_Online : Il tennista serbo ha perso la sua battaglia legale per contrastare l’espulsione, ha spiegato la Corte Federale - luigi1858 : RT @pills_ofscience: #Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Visto cancellato e niente Australian Op… - volpe_peppe : RT @pierpi13: era ora! Novak Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Niente Australian Open. Per una… - ontoxy : RT @LaStampa: Djokovic ha perso la sua battaglia sarà espulso dall’Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic perso

La Corte Federale australiana ha confermato la cancellazione del visto di Novak. Il tennista serbo hal'appello contro la decisione del ministro dell'Immigrazione Hawke e dovrà lasciare l'Australia. Il tribunale ha respinto il ricorso all'unanimità da parte dei tre ...sarà soggetto inoltre all'impossibilità di ricevere il visto per l'Australia per tre anni , fatte salve le eccezioni che possono coinvolgere gli interessi di cittadini australiani, residenti ...Niente da fare per Novak Djokovic. Il tennista numero uno al mondo ha perso la sua battaglia con il governo australiano e sarà espulso dal Paese.La Corte Federale australiana ha respinto all’unanimità l’appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto. Il tennista deve lasciare l’Australia e non può partecipare all’Aus Open. Al suo posto e ...