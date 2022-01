Coronavirus, Locatelli: 'Curva epidemica in discesa'. Brusaferro: 'E' da confermare' (Di domenica 16 gennaio 2022) Siamo "in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l'incidenza d'infezioni. Tuttavia, la crescita percentuale dell'ultima settimana è stata inferiore alla precedente ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 16 gennaio 2022) Siamo "in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l'incidenza d'infezioni. Tuttavia, la crescita percentuale dell'ultima settimana è stata inferiore alla precedente ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli (Cts): 'La curva dell'epidemia rallenta' #Locatelli - infoitsalute : Coronavirus, Locatelli: 'Curva epidemica in discesa: in Italia ospedali non al collasso' - Aquila6811 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli (Cts): 'La curva dell'epidemia rallenta' #Locatelli - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli (Cts): 'La curva dell'epidemia rallenta' #Locatelli - FedericaCalvia : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli (Cts): 'La curva dell'epidemia rallenta' #Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Locatelli Coronavirus, Locatelli: 'Curva epidemica in discesa'. Brusaferro: 'E' da confermare' Lo dice in un'intervista al "Corriere della Sera" Franco Locatelli, coordinatore del Cts . La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane "è decisamente aumentata. Il rischio da ...

Covid, Locatelli (Cts): "La curva dell'epidemia rallenta" ...Franco Locatelli , coordinatore del Cts, ricorda che siamo sempre 'in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l'incidenza d'infezioni' per il coronavirus . ...

Covid Italia, Locatelli: "Curva sta rallentando" Adnkronos Concerti e Covid, Franco Locatelli (CTS): ‘Non rinunciare alla cultura’ 16 gen 2022 - Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico rassicura il pubblico spaventato dall’aumento dei contagi: ‘Mantenere la razionalità e non privarsi di svago, cultura e socializzazione’ ...

Locatelli:"La curva epidemica rallenta" Così il coordinatore Cts Locatelli, al Corriere della Sera. I numeri dell'incidenza dell'ultima settimana sono ancora crescenti, ma inferiori alla precedente ,sottolinea. E' ancora forte la pressione ...

Lo dice in un'intervista al "Corriere della Sera" Franco, coordinatore del Cts . La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane "è decisamente aumentata. Il rischio da ......Franco, coordinatore del Cts, ricorda che siamo sempre 'in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l'incidenza d'infezioni' per il. ...16 gen 2022 - Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico rassicura il pubblico spaventato dall’aumento dei contagi: ‘Mantenere la razionalità e non privarsi di svago, cultura e socializzazione’ ...Così il coordinatore Cts Locatelli, al Corriere della Sera. I numeri dell'incidenza dell'ultima settimana sono ancora crescenti, ma inferiori alla precedente ,sottolinea. E' ancora forte la pressione ...