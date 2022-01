Australian Open 2022, attesa la sentenza su Novak Djokovic. Intanto è stato rilasciato l’ordine di gioco… (Di domenica 16 gennaio 2022) attesa nella mattinata italiana, la serata Australiana, la sentenza riguardante il caso del tennista serbo Novak Djokovic, dopo la cancellazione del suo visto per l’ingresso in Australia, per difendere il titolo agli Australian Open 2022: nella notte italiana c’è stata l’udienza decisiva. Nella scorsa notte, quando in Australia era mattina, è stata discussa e presentata la memoria difensiva scritta da parte dei legali di Novak Djokovic: 268 pagine in cui sono spiegate le motivazioni del serbo, che si oppone alla decisione del Ministro Australiano dell’Immigrazione, Alex Hawkes, di cancellargli il visto. Il Ministro dell’Immigrazione ha potuto poi controbattere, attraverso i suoi legali, e c’è stata la ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)nella mattinata italiana, la serataa, lariguardante il caso del tennista serbo, dopo la cancellazione del suo visto per l’ingresso in Australia, per difendere il titolo agli: nella notte italiana c’è stata l’udienza decisiva. Nella scorsa notte, quando in Australia era mattina, è stata discussa e presentata la memoria difensiva scritta da parte dei legali di: 268 pagine in cui sono spiegate le motivazioni del serbo, che si oppone alla decisione del Ministroo dell’Immigrazione, Alex Hawkes, di cancellargli il visto. Il Ministro dell’Immigrazione ha potuto poi controbattere, attraverso i suoi legali, e c’è stata la ...

