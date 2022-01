Alessandro Sallusti, “Con la mia ex compagna Daniela Santanchè non ci sentiamo più” (Di domenica 16 gennaio 2022) Alessandro Sallusti: l’ex compagna è la senatrice Daniela Santanchè. La loro storia è giunta al termine a causa del tradimento della “Pitonessa” con il principe Dimitri Kunz D’Asburgo, ex marito dell’attuale fidanzata del direttore di “Libero”, Patrizia Groppelli. Oggi vedremo il giornalista tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno nello spazio del programma condotto da Mara Venier dedicato all’emergenza sanitaria. L’amore tra la politica ed il giornalista era sbocciato nel 2007: la relazione procedeva a gonfie vele, tanto che Sallusti aveva dichiarato che presto sarebbero convolati a nozze. Nel 2016 arriva lo scoop di Dagospia che provoca una brusca frenata sulla love story: Daniela Santanchè avrebbe trascorso un weekend in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022): l’exè la senatrice. La loro storia è giunta al termine a causa del tradimento della “Pitonessa” con il principe Dimitri Kunz D’Asburgo, ex marito dell’attuale fidanzata del direttore di “Libero”, Patrizia Groppelli. Oggi vedremo il giornalista tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno nello spazio del programma condotto da Mara Venier dedicato all’emergenza sanitaria. L’amore tra la politica ed il giornalista era sbocciato nel 2007: la relazione procedeva a gonfie vele, tanto cheaveva dichiarato che presto sarebbero convolati a nozze. Nel 2016 arriva lo scoop di Dagospia che provoca una brusca frenata sulla love story:avrebbe trascorso un weekend in ...

