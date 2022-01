Traffico Roma del 15-01-2022 ore 08:30 (Di sabato 15 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molto anche il Traffico registrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul cellulare me sulle principali vie consolari Per consentire alcune operazioni di pulizia chiusura al transito fino alle ore 12 di viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione della Trionfale Quindi verso Monte Mario al Aurelio per un evento di carattere commerciale e chiusura di largo San Pio Quinto e di via Francesco Satolli a questa sera alle ore 20 ricordiamo che via della Nocetta è transitabile a senso unico alternato nei pressi di Vicolo Silvestri in corso dei lavori di consolidamento di un muro pericolante e resta chiuso nella zona di Castel Fusano Viale dei Pescatori ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molto anche ilregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul cellulare me sulle principali vie consolari Per consentire alcune operazioni di pulizia chiusura al transito fino alle ore 12 di viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione della Trionfale Quindi verso Monte Mario al Aurelio per un evento di carattere commerciale e chiusura di largo San Pio Quinto e di via Francesco Satolli a questa sera alle ore 20 ricordiamo che via della Nocetta è transitabile a senso unico alternato nei pressi di Vicolo Silvestri in corso dei lavori di consolidamento di un muro pericolante e resta chiuso nella zona di Castel Fusano Viale dei Pescatori ...

