Roma, pressing su Diawara poi tutto su Kamara (Di sabato 15 gennaio 2022) La Roma vuole cedere il centrocampista Diawara per puntare a Kamara del Marsiglia: si spinge per l'addio La Roma è in pressing su Diawara per l'addio del centrocampista. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Valencia, ma a rallentare le trattative ci sarebbe il fatto che il classe '97 è in Coppa d'Africa. I giallorossi spingono perché vogliono arrivare a Kamara del Marsiglia. Obiettivo nella lista di Pinto e Mourinho. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

