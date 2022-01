Riforma fiscale: indovinate chi pagherà più tasse (Di sabato 15 gennaio 2022) Ritorniamo ai principi di base riguardo al rapporto tra tasse e contribuenti. Un tempo le gabelle servivano per pagare i servizi comuni, il proprio stare in società. Poi abbiamo costruito una rete per i più deboli: tutti paghino perché anche chi non ha si possa permettere alcuni servizi essenziali. Infine si è innestato un terzo, il più odioso criterio: tassiamo per redistribuire il reddito. Per la prima vota nel 1994 la coalizione di Silvio Berlusconi, grazie ai consigli di Antonio Martino, ruppe la tradizione catto-comunista. Le tasse non sono belle in sé, servono certo, ma si debbono dosare con cura. Oggi questo principio è diventato pervasivo da destra a sinistra. Nessuno si azzarderebbe più a dire che le tasse sono belle. Eppure le cose che non si dicono, spesso si fanno. Il caso più clamoroso è quello della recente ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 gennaio 2022) Ritorniamo ai principi di base riguardo al rapporto trae contribuenti. Un tempo le gabelle servivano per pagare i servizi comuni, il proprio stare in società. Poi abbiamo costruito una rete per i più deboli: tutti paghino perché anche chi non ha si possa permettere alcuni servizi essenziali. Infine si è innestato un terzo, il più odioso criterio: tassiamo per redistribuire il reddito. Per la prima vota nel 1994 la coalizione di Silvio Berlusconi, grazie ai consigli di Antonio Martino, ruppe la tradizione catto-comunista. Lenon sono belle in sé, servono certo, ma si debbono dosare con cura. Oggi questo principio è diventato pervasivo da destra a sinistra. Nessuno si azzarderebbe più a dire che lesono belle. Eppure le cose che non si dicono, spesso si fanno. Il caso più clamoroso è quello della recente ...

