Resta in ambulanza tutta la notte per mancanza posti letto al?Ruggi d’Aragona (Di sabato 15 gennaio 2022) di Monica De Santis Ciò che aveva annunciato, giovedì sera, il dottor Alfonso Masullo, ovvero la mancanza di posti letto nel reparto di malattie infettive del Ruggi d’Aragona, ha fatto registrare nella serata delle stesso giorno, ciò che si temeva.?Ovvero pazienti che necessitano di ricovero, che Restano bloccati all’interno delle ambulanze per ore ed ore. E’ quello che è successo ad un’anziana signora, malata di alzheimer, positiva al Covid, che è rimasta a bordo di un’ambulanza dell’Humanitas per 12 ore, prima di riuscire ad essere ricoverata nel nosocomio salernitano.?A raccontare la storia, sono le due figlie della donna, Costanza (allenatrice della Ritmica Arke e giudice federale) e Rosita (giudice federale per i campionati di ginnastica ritmica, attrice e regista della ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 gennaio 2022) di Monica De Santis Ciò che aveva annunciato, giovedì sera, il dottor Alfonso Masullo, ovvero ladinel reparto di malattie infettive del Ruggi, ha fatto registrare nella serata delle stesso giorno, ciò che si temeva.?Ovvero pazienti che necessitano di ricovero, cheno bloccati all’interno delle ambulanze per ore ed ore. E’ quello che è successo ad un’anziana signora, malata di alzheimer, positiva al Covid, che è rimasta a bordo di un’dell’Humanitas per 12 ore, prima di riuscire ad essere ricoverata nel nosocomio salernitano.?A raccontare la storia, sono le due figlie della donna, Costanza (allenatrice della Ritmica Arke e giudice federale) e Rosita (giudice federale per i campionati di ginnastica ritmica, attrice e regista della ...

Advertising

CoESItalia : Nuovo Articolo: Tenta il suicidio, salvato in extremis resta 24 ore in ambulanza: era positivo al Covid - Italia_Notizie : Salario, ragazzo investito resta due ore sull’asfalto in attesa di ambulanza. «Colpa del Covid» - rotaruchristina : RT @rep_roma: Tso dopo il tentato il suicidio ma è positivo, giovane resta 24 ore in ambulanza prima del ricovero [aggiornamento delle 13:4… - giulia0268 : RT @rep_roma: Tso dopo il tentato il suicidio ma è positivo, giovane resta 24 ore in ambulanza prima del ricovero [aggiornamento delle 13:4… - rep_roma : Tso dopo il tentato il suicidio ma è positivo, giovane resta 24 ore in ambulanza prima del ricovero [aggiornamento… -