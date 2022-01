Quirinale | Maraio Psi | ' bene iniziativa Letta | serve ampia maggioranza su un alto profilo'

(Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Quella di Berlusconi è una aspirazione legittima, ma appare evidente che si tratta di una candidatura di bandiera destinata ad essere riposta presto in un cassetto. Candidature politicizzate e di parte oggi inaspriscono ancor di più il confronto fra le forze politiche". Lo ha detto il segretario del Psi Enzoa margine di unadel partito a Taranto. "Nell'interesse del Paese occorre eleggere il Presidente con una, la piùpossibile, scegliendo una personalità di, che interpreti alcuni requisiti imprescindibili: autorevolezza, rispetto internazionale ed esperienza -ha spiegato-. Per questo è necessario che il centrosinistra abbia una strategia comune, e ...

Dunque, a partire dalla scelta per ile dalla scelta della nuova legge elettorale si definiranno anche i contorni del centrosinistra. In un sistema, come quello di oggi, bipolare è evidente ...... soprattutto durante le crisi politiche che si sono verificate, e un faro di speranza per gli italiani durante la pandemia - ha proseguito- . La scelta del nuovo Capo dello Stato inciderà ...Roma, 15 gen "Quella di Berlusconi è una aspirazione legittima, ma appare evidente che si tratta di una candidatura di bandiera destinata ad essere riposta pres ...Per leggere il pezzo su Huffinghton Post clicca qui --> (leggi l’articolo) Abbiamo una data certa per la prima chiamata al voto che eleggerà il Presidente della Repubblica. Serve ora trovare una ampi ...