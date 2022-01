Hit Parade: “X2” di Sick Luke spodesta Marracash dal podio della classifica (Di sabato 15 gennaio 2022) È Sick Luke a conquistare la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana tra il 7 e il 13 gennaio. Il giovane rapper e produttore discografico ha debuttato con il suo secondo album in studio, X2, che segue le orme già del primo progetto lanciato nel panorama discografico italiano, Neverland. Il figlio di Duke Montana, ex membro del TruceKlan, sembra seguire le orme del padre. Il rapper ha debuttato prima come produttore discografico, collezionando artisti del calibro della Dark Polo Gang, fino alla pubblicazione del suo primo album in studio e il continuo di quel progetto già inaugurato nel 2019. X2 è uscito lo scorso 7 gennaio, ma è già in vetta alle più importanti classifiche, anche estere. Già nelle prime 48 ore di rilascio del nuovo disco le tracce dell’album erano tra i primi 18 ... Leggi su velvetmag (Di sabato 15 gennaio 2022) Èa conquistare laFimi/Gfk degli album più vendutisettimana tra il 7 e il 13 gennaio. Il giovane rapper e produttore discografico ha debuttato con il suo secondo album in studio, X2, che segue le orme già del primo progetto lanciato nel panorama discografico italiano, Neverland. Il figlio di Duke Montana, ex membro del TruceKlan, sembra seguire le orme del padre. Il rapper ha debuttato prima come produttore discografico, collezionando artisti del calibroDark Polo Gang, fino alla pubblicazione del suo primo album in studio e il continuo di quel progetto già inaugurato nel 2019. X2 è uscito lo scorso 7 gennaio, ma è già in vetta alle più importanti classifiche, anche estere. Già nelle prime 48 ore di rilascio del nuovo disco le tracce dell’album erano tra i primi 18 ...

