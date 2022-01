Google chiede ai dipendenti di fare un molecolare a settimana (Di sabato 15 gennaio 2022) Se Facebook chiede il booster, Google chiede (anche) il molecolare. Le prassi per rientrare a lavorare negli uffici sono diverse a seconda delle aziende e, in generale, le big tech si stanno dimostrando tutte molto prudenti in tal senso. Google ha scelto di implementare nuove politiche e il risultato è che ai dipendenti viene chiesto di fare un test molecolare a settimana per assicurare a tutti un ambiente lavorativo sicuro e al riparo, per quanto possibile, dal coronavirus. Del fatto che Google chiede molecolare la società ha informato tutti i dipendenti lo scorso giovedì. LEGGI ANCHE >>> I dipendenti di Facebook Meta dovranno aver fatto il ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 15 gennaio 2022) Se Facebookil booster,(anche) il. Le prassi per rientrare a lavorare negli uffici sono diverse a seconda delle aziende e, in generale, le big tech si stanno dimostrando tutte molto prudenti in tal senso.ha scelto di implementare nuove politiche e il risultato è che aiviene chiesto diun testper assicurare a tutti un ambiente lavorativo sicuro e al riparo, per quanto possibile, dal coronavirus. Del fatto chela società ha informato tutti ilo scorso giovedì. LEGGI ANCHE >>> Idi Facebook Meta dovranno aver fatto il ...

Advertising

giornalettismo : La via è quella della prudenza massima per #Google e i dipendenti che dovrebbero rientrare in ufficio - News24_it : Djokovic: l'Australia ne chiede il fermo da domani mattina - ANSA Nuova Europa - Beggjblunt : 2022 c'è ancora gente che ti chiede indicazione per un legittimo posto hai il telefono usalo sto google maps mica è li per bellezza amico ?? - bodyzen52 : RT @bodyzen52: Calabria, No Vax si pente e chiede scusa ai sanitari che lo curano: 'Grave aver ritenuto che i vaccini siano dannosi' - la R… - marcosboxorg : Marco's Box: Google chiede al governo USA di rendere il software open source più sicuro - -