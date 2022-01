Gf Vip 6, Miriana Trevisan prende le parti di Delia Duran: “Soleil Sorge ti ha vista soffrire e ti è passata sopra” (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ingresso di Delia Duran all’interno della Casa del Gf Vip 6 promette scintille. La moglie di Alex Belli è entrata nel reality ieri sera ed è stata già protagonista di alcune tensioni con Soleil Sorge. La modella aveva affermato di volerci vedere chiaro sulla complicità tra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, mettendo in pausa il suo rapporto con Alex. Al termine della puntata Delia si è ritrovata in giardino con Miriana Trevisan, lasciandosi andare a delle confessioni: Ho sofferto molto, all’inizio ha cercato di riprendere il rapporto, poi era distante e scriveva i tweet per Soleil. Mi ha anche confessato che sotto le coperte ha fatto quello che pensate. Era cambiato non ho rivisto l’Alex che ho ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ingresso diall’interno della Casa del Gf Vip 6 promette scintille. La moglie di Alex Belli è entrata nel reality ieri sera ed è stata già protagonista di alcune tensioni con. La modella aveva affermato di volerci vedere chiaro sulla complicità tra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, mettendo in pausa il suo rapporto con Alex. Al termine della puntatasi è ritrovata in giardino con, lasciandosi andare a delle confessioni: Ho sofferto molto, all’inizio ha cercato di rire il rapporto, poi era distante e scriveva i tweet per. Mi ha anche confessato che sotto le coperte ha fatto quello che pensate. Era cambiato non ho rivisto l’Alex che ho ...

IsaeChia : #GfVip 6, Miriana Trevisan prende le parti di Delia Duran: “Soleil Sorge ti ha vista soffrire e ti è passata sopra” - Jothequeen3 : @4mrsBasil Qui stavano parlando di Biagio, Miriana sta fissata e lo cerca quando fanno vedere i vip in studio però… - diflorioletizia : VERGOGNA SIGNORINI HA PILOTATO GLI IMMUNI...PERVHE NON HA FATTO SCEGLIERE AI VIP?ADESSO TUTTI VOTERANNO GRUPPO DI MIRIANA.. VERGOGNA - anna_rattenni : RT @soleilsorgestan: soleil immune dai vip in casa. ma colleghiamoci con miriana #gfvip - soleilsorgestan : soleil immune dai vip in casa. ma colleghiamoci con miriana #gfvip -