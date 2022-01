Esonero Shevchenko, è UFFICIALE: l’ucraino lascia il Genoa (Di sabato 15 gennaio 2022) Andryi Shevchenko non è più l’allenatore del Genoa. A comunicare l’Esonero è stato lo stesso club rossoblù Il Genoa, con un comunicato UFFICIALE, ha confermato l’Esonero di Andryi Shevchenko. Il tecnico paga i risultati negativi raggiunti, per ultimo il ko di Coppa con il Milan. COMUNICATO – «Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Andryinon è più l’allenatore del. A comunicare l’è stato lo stesso club rossoblù Il, con un comunicato, ha confermato l’di Andryi. Il tecnico paga i risultati negativi raggiunti, per ultimo il ko di Coppa con il Milan. COMUNICATO – «IlCfc comunica che il tecnico Andriyè stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

