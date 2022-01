Donna morta a Trieste: corpo aveva borsetta vuota a tracolla (Di sabato 15 gennaio 2022) Sul corpo di Liliana Resinovich è stata trovata una borsetta vuota, portata a tracolla. E' quanto si apprende da ambienti legati agli inquirenti. La presenza dell'oggetto era stata svelata ieri sera ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) Suldi Liliana Resinovich è stata trovata una, portata a. E' quanto si apprende da ambienti legati agli inquirenti. La presenza dell'oggetto era stata svelata ieri sera ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San G… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Donna morta a Trieste: corpo aveva borsetta vuota a tracolla Retequattro aveva svel… - News_24it : Una donna sarebbe stata picchiata violentemente dal genero e sarebbe morta dopo il ricovero all'ospedale Goretti. L… - elebenny98 : RT @AzimutAdriana: L’ipocrisia che regna su questo # quando si accusa Soleil per una frase “State gridando come le scimmie!” Mentre vige l’… - acquachiara522 : @Merymoolu @catiuz92 Una donna con la D maiuscola come la chiami tu non si sarebbe prestata a sto teatrino e sarebb… -